Salesforce acquisirà Fin per 3,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Salesforce , colosso statunitense che offre un CRM basato su tecnologia cloud, ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Fin, precedentemente nota come Intercom, azienda leader nel settore degli agenti per l'assistenza clienti. In base ai termini dell'accordo, Salesforce acquisirà Fin per circa 3,6 miliardi di dollari, soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto.



L'offerta principale di Fin, il suo agente AI, risolve le richieste complesse dei clienti in modo completo, attraverso tutti i canali, inclusi chat live, e-mail, WhatsApp, SMS, telefono e Slack. L'agente AI si basa sul modello di intelligenza artificiale proprietario dell'azienda, Apex, progettato specificamente per l'assistenza clienti, che ha dimostrato tassi di risoluzione leader del settore, superiori ai migliori modelli di frontiera disponibili sul mercato.



"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Fin in Salesforce, consentendo a ogni azienda di diventare un'impresa agentica - ha dichiarato il CEO Marc Benioff - Fin apporta una tecnologia collaudata per gli agenti, un profondo impegno per il successo dei clienti e un incredibile team di intelligenza artificiale che completerà Agentforce con potenti funzionalità per gli agenti di servizio. Insieme, aiuteremo le aziende di ogni dimensione a cogliere questa opportunità, accelerando il time to value con agenti affidabili che offrono risultati misurabili su larga scala".



La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2027 di Salesforce. Non sono previste modifiche alle previsioni finanziarie di Salesforce per l'anno fiscale 2027, precedentemente annunciate il 27 maggio 2026. La transazione non avrà alcun impatto sul programma di restituzione del capitale di Salesforce.

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