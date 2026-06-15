Tabacco, consultazione UE verso chiusura: oltre 70mila contributi, ultime ore per partecipare

(Teleborsa) - Si chiude oggi la consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco (TPD) e della normativa sulla pubblicità. Il processo, avviato nelle scorse settimane, rappresenta uno dei passaggi preliminari alla definizione delle future regole europee del settore.



Secondo i dati disponibili sul portale istituzionale “Have your say”, i contributi raccolti a livello europeo hanno superato quota 70mila, evidenziando un livello di partecipazione rilevante su un tema con impatti diretti sul mercato e sulla struttura industriale.



Il confronto si inserisce in un contesto di evoluzione del comparto. Negli ultimi anni, accanto alle sigarette tradizionali, si sono sviluppate nuove categorie di prodotti senza combustione, con caratteristiche e modalità di utilizzo differenti, contribuendo a ridefinire l’offerta e le dinamiche della domanda.



Parallelamente, si è consolidata una filiera produttiva articolata lungo tutta la catena del valore. In Italia, considerando produzione, manifattura, servizi e distribuzione, il settore coinvolge complessivamente una platea ampia di operatori e lavoratori, con implicazioni rilevanti anche in termini di occupazione e investimenti.



Tra i principali temi emersi nella consultazione vi è quello dell’impostazione regolatoria. Diversi contributi segnalano l’esigenza di tenere conto della crescente diversificazione dei prodotti, evidenziando come un approccio uniforme possa non riflettere pienamente le differenze esistenti tra le categorie. Il punto riguarda sia il funzionamento del mercato sia i comportamenti dei consumatori. Negli ultimi anni si è infatti osservato un progressivo orientamento di una parte dei fumatori adulti verso prodotti alternativi alle sigarette tradizionali.



Le valutazioni della Commissione saranno chiamate a tenere insieme obiettivi di salute pubblica, evoluzione dei consumi e impatti sulle filiere produttive, in un quadro regolatorio che dovrà confrontarsi con un mercato in rapido cambiamento.



Con la scadenza odierna si conclude la fase di raccolta dei contributi. Per chi non ha ancora partecipato, resta aperta ancora per poche ore la possibilità di inviare il proprio contributo tramite il portale della Commissione, contribuendo al confronto sulle future regole europee del settore.

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