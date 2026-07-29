Automotive, Mimit: esaurite in poche ore risorse ecobonus veicoli commerciali

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che le risorse dedicate agli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri a basse emissioni (categorie N1 e N2) sono state rapidamente assorbite dopo l’apertura dello sportello.



"Preannunciata alla fine del 2025, la misura ha raccolto in poche ore numerose pratiche predisposte nei mesi precedenti, frutto dell’attesa maturata dal mercato. Oltre la metà dei contributi è stata abbinata alla rottamazione di un veicolo, favorendo lo svecchiamento del parco circolante, con benefici ambientali immediati", ha precisato il ministero in una nota.



Dal Nord il maggior numero di domande, anche se il Mezzogiorno si è colloca a breve distanza, "a conferma di una partecipazione ampia e diffusa su tutto il territorio nazionale". "Positivo, infine, anche l’esito dei primi controlli effettuati dal Dicastero, che non hanno evidenziato fenomeni di accaparramento e confermano l’efficacia della nuova impostazione rispetto alla disciplina precedente", ha aggiunto il Mimit.



La misura rientra nel nuovo DPCM Automotive, che programma fino al 2030 risorse per 1 miliardo e 343 milioni di euro a sostegno della filiera, degli investimenti e dell’innovazione.



(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF)

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