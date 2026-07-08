Domanda supplenze al via dal 16 luglio. Anief ricorda le scadenze di compilazione

saranno aperte le procedure per laossia la cosiddetta domandarivolta a chi è inserito nelle Graduatorie a Esaurimento (GaE) o nelle GPS di prima e seconda fascia". Lo ha dichiarato"Contestualmente, coloro cheper il sostegno, nel caso in cui residuino posti disponibili e si proceda quindi all'utilizzo delle GPS di prima fascia sostegno anche per le immissioni in ruolo.Sul nostrotrovate ipresenti sul territorio nazionale, dove sarà possibile ricevere assistenza nella compilazione della domanda non appena saranno avviate le procedure.Ricordiamo che la. Chi non presenterà la domanda non potrà partecipare al conferimento delle supplenze, né dalle Graduatorie a Esaurimento, se vi è inserito, né dalle GPS", conclude Cozzetto.