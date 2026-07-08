Domanda supplenze al via dal 16 luglio. Anief ricorda le scadenze di compilazione

"Dal 16 luglio al 29 luglio
saranno aperte le procedure per la presentazione della domanda per le supplenze,
ossia la cosiddetta domanda delle 150 preferenze,
rivolta a chi è inserito nelle Graduatorie a Esaurimento (GaE) o nelle GPS di prima e seconda fascia". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Contestualmente, coloro che sono inseriti nella prima fascia GPS
per il sostegno potranno presentare anche l'istanza per partecipare alle eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo
, nel caso in cui residuino posti disponibili e si proceda quindi all'utilizzo delle GPS di prima fascia sostegno anche per le immissioni in ruolo.
Sul nostro sito
trovate i contatti di tutte le sedi provinciali
presenti sul territorio nazionale, dove sarà possibile ricevere assistenza nella compilazione della domanda non appena saranno avviate le procedure.
Ricordiamo che la scadenza è fissata al 29 luglio alle ore 14:00
. Chi non presenterà la domanda non potrà partecipare al conferimento delle supplenze, né dalle Graduatorie a Esaurimento, se vi è inserito, né dalle GPS", conclude Cozzetto.
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