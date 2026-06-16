Lane (BCE): rialzo tassi "è stata decisione semplice", non escluso ulteriore aumento

(Teleborsa) - La BCE, con un approccio che rimane "proattivo alla politica monetaria, in linea con l'evoluzione dei rischi", potrebbe nuovamente alzare i tassi di interesse nonostante i benefici dell'atteso accordo definitivo di pace tra Stati Uniti e Iran.



E' quanto ha lasciato intuire, in un'intervista alla conferenza Reuters NEXT Europe, il capo economista dell'Eurotower, Philip Lane, spiegando che, sebbene i prezzi dell’energia siano calati dopo l’annuncio dell’intesa preliminare tra Washington e Teheran, essi rimangono al di sopra dei livelli precedenti allo scoppio della guerra. "Se faremo di più o se resteremo sul nuovo livello dipenderà dai dati in arrivo", ha aggiunto Lane.



Parole che seguono l'intervento della BCE della scorsa settimana che il capo economista ha definito "una decisione semplice", spiegando che "Abbiamo portato i tassi dal 2% al 2,25%, abbiamo ritenuto che fosse una decisione certa".



A seguito di quanto "già successo in quattro mesi di guerra" e i rialzi dei prezzi dell'energia, prosegue Lane, "possiamo vedere l'inflazione sopra il 3% e che starà sopra il 3% per circa un anno. In una situazione in cui l'inflazione è sopra il nostro obiettivo, in cui riteniamo che ci saranno alcuni colpi sul Pil, ma vediamo in definitiva l'economia resiliente e il sistema finanziario, penso, robusto abbiamo ritenuto che era una decisione, non solo nello scenario, che era una decisione semplice".

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