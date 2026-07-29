Fed mantiene i tassi al 3,50%-3,75% per la quinta volta, ma la decisione non è unanime

Tre membri hanno votato per un aumento di 25

(Teleborsa) - Mercoledì 29 luglio 2026 la Federal Reserve ha votato per mantenere invariato il suo tasso d'interesse di riferimento. Per la quinta riunione consecutiva, Il Federal Open Market Committee (FOMC), il comitato di politica monetaria della banca centrale statunitense, ha mantenuto il tasso sui federal funds invariato al 3,50%-3,75%. Una mossa ampiamente attesa dai mercati.



Tuttavia, la decisione è arrivata non senza divisioni interne tra i banchieri centrali. Tre funzionari su 12 si sono opposti e hanno votato per un aumento, esprimendo preoccupazione per l'inflazione.



I voti contrari sono arrivati ??dai presidenti regionali: Beth Hammack di Cleveland, Neel Kashkari di Minneapolis e Lorie Logan di Dallas, che erano stati i più espliciti sulla necessità di tassi più elevati per affrontare l'inflazione, che da oltre cinque anni supera l'obiettivo del 2% fissato dalla Fed.



Nel comunicato post-riunione si legge che i tre dissenzienti "hanno preferito aumentare l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali di un quarto di punto percentuale in questa riunione".



I voti contrari hanno rappresentato una sfida per il presidente Kevin Warsh, il cui rifiuto di fornire indicazioni chiare sulla direzione della politica monetaria ha generato un livello di incertezza insolitamente elevato in vista della riunione.



I mercati si aspettavano in larga misura che i membri del comitato di politica monetaria della banca centrale approvassero un ulteriore mantenimento dei tassi, sebbene vi fosse una certa propensione – circa una probabilità su tre, secondo il FedWatch del CME Group – a un possibile aumento a sorpresa dei tassi.



Warsh ha sostenuto che la Fed dovrebbe dedicare meno tempo a spiegare ai mercati le proprie intenzioni e concentrarsi invece sulle condizioni in base alle quali tali azioni verrebbero intraprese. Tuttavia, la dichiarazione di mercoledì non ha fornito né l'una né l'altra cosa, nonostante i mercati si aspettassero in larga misura un aumento dei tassi a settembre.



La dichiarazione rilasciata al termine della riunione è - si nota - pressoché identica a quella successiva alla decisione del 17 giugno e in linea con l'andamento della Fed durante tutto l'anno, dopo tre tagli dei tassi nella seconda metà del 2025.



I funzionari hanno nuovamente sottolineato che "l'attività economica si sta espandendo a un ritmo sostenuto, nonostante l'elevata incertezza dovuta, in parte, al conflitto in Medio Oriente". La dichiarazione odierna afferma inoltre che la crescita dell'occupazione "ha tenuto il passo con la forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato", nonostante la contrazione della forza lavoro statunitense.



Come a giugno, la dichiarazione odierna si conclude con la semplice affermazione: "Il Comitato garantirà la stabilità dei prezzi".









Condividi

```