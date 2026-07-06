Schnabel (BCE) non abbandona l'orientamento restrittivo sui tassi di interesse

(Teleborsa) - "Le pressioni (al rialzo) nelle catene di approvvigionamenti restano elevate. Le scorte di energia dovranno essere ripristinate e sebbene l'inflazione sia scesa dal suo picco, la sua dinamica resta forte e stiamo assistendo a nuovi shock", ha affermato Isabel Schnabel, esponente del Comitato esecutivo della BCE, aprendo un dibattito oggi alla Banca d'Italia che ospita la conferenza di chiusura dell'ESCB Research Network on Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World (ChaMP).



"Potrebbe essere meglio battere il ferro finche' e' ancora caldo - ha aggiunto Schnabel -. E sebbene non abbiamo ancora visto chiare prove di cambiamenti nell'atteggiamento di fissazione dei prezzi, questo andrà monitorato".



La linea oltranzista di Schnabel, che in precedenza si è detta esplicitamente favorevole altri rialzi dei tassi, appare tuttavia abbastanza isolata alla Bce, altri esponenti sembrano prevalentemente orientati a un atteggiamento attendista. Più che altro finora si sono moltiplicate le prese di posizione per giustificare il rialzo dei tassi operato a giugno.



Questo mentre i prezzi del petrolio poco dopo sono collassati, praticamente dimezzandosi rispetto al picco toccato a seguito della guerra in Iran. A seguito dell'accordo di tregua Usa-Teheran le quotazioni dell'oro nero sono tornate ai livelli precedenti al conflitto.

Condividi

```