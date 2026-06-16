New York: andamento rialzista per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società biofarmaceutica americana , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,98%.



L'andamento di Gilead Sciences nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Gilead Sciences evidenzia un declino dei corsi verso area 125,4 USD con prima area di resistenza vista a 129,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 122,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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