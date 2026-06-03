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New York: andamento rialzista per Meta Platforms

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Meta Platforms
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che gestisce Facebook, con una variazione percentuale del 3,51%.
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