Merck e Gilead interrompono studio su trattamento tumore al polmone

(Teleborsa) - Merck e Gilead Sciences hanno annunciato l'interruzione di uno studio di Fase 3 finalizzato a valutare l'efficacia del trattamento Trodelvy della stessa Gilead, somministrato in combinazione con la terapia di Merck, KEYTRUDA, in alcuni pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico non ancora sottoposto a cura.



La decisione - si legge in una nota - si basa sulla raccomandazione del Comitato esterno di monitoraggio dei dati a seguito della revisione di alcuni dati relativi alla sopravvivenza libera da progressione della malattia e alla sopravvivenza globale.

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