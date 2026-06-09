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Merck e Gilead interrompono studio su trattamento tumore al polmone

Finanza, Scienza e tecnologia
Merck e Gilead interrompono studio su trattamento tumore al polmone
(Teleborsa) - Merck e Gilead Sciences hanno annunciato l'interruzione di uno studio di Fase 3 finalizzato a valutare l'efficacia del trattamento Trodelvy della stessa Gilead, somministrato in combinazione con la terapia di Merck, KEYTRUDA, in alcuni pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico non ancora sottoposto a cura.

La decisione - si legge in una nota - si basa sulla raccomandazione del Comitato esterno di monitoraggio dei dati a seguito della revisione di alcuni dati relativi alla sopravvivenza libera da progressione della malattia e alla sopravvivenza globale.
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