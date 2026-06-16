New York: nuovo spunto rialzista per Visa
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di tecnologia per pagamenti globali, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Visa più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Visa ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 333,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 340,7, mentre il primo supporto è stimato a 327,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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