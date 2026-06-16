New York: profondo rosso per Marvell Technology

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,59%.



Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Marvell Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 309,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 281,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 337,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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