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Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 68.393,27 punti, in calo dell'1,04%.
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