PLATINUM del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Ottima performance per il metallo bianco-argenteo, che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.771.
La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.805,5. Supporto visto a quota 1.702. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.909.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)