Milano 9:54
52.290 -0,27%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
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Londra 9:54
10.477 -0,17%
24.842 -0,27%

Analisi Tecnica: indice DAX del 16/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,07%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.148,8 e primo supporto individuato a 24.433,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.863,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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