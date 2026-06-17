Analisi Tecnica: indice DAX del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,07%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.148,8 e primo supporto individuato a 24.433,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.863,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)