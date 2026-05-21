Milano 17:35
49.169 -0,03%
Nasdaq 18:24
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Dow Jones 18:24
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 571,29 punti.
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