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/ Natural Gas (Amsterdam) a 41,77 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 41,77 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
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17 giugno 2026 - 08.45
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 41,77 euro/MWH alle 08:45.
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Argomenti trattati
Amsterdam
(37)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
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