New York: senza freni Qnity Electronics

(Teleborsa) - Effervescente Qnity Electronics , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,28%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qnity Electronics più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Qnity Electronics è in rafforzamento con area di resistenza vista a 163,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 169,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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