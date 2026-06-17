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New York: senza freni Qnity Electronics

Migliori e peggiori
New York: senza freni Qnity Electronics
(Teleborsa) - Effervescente Qnity Electronics, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qnity Electronics più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Qnity Electronics è in rafforzamento con area di resistenza vista a 163,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 158. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 169,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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