Milano 14:27
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Dow Jones 4-giu
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Londra 14:27
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Piazza Affari: senza freni Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: senza freni Saipem
Rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,62%.
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