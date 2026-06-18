Borsa: Londra, apertura -0,58%

Milano 10:41
52.481 -0,22%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:41
10.415 -0,89%
Francoforte 10:42
24.892 -0,17%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,58% a quota 10.447,36 dopo l'apertura.
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