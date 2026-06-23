Borsa: Londra, apertura -0,76%

Milano 12:18
52.212 -1,11%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:18
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Francoforte 12:18
24.878 -1,04%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,76% a quota 10.358,6 dopo l'apertura.
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