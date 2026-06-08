Borsa: Londra, apertura -0,39%

Milano 9:36
49.804 -0,18%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:36
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24.538 -0,89%

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In breve, Finanza
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