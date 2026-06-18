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Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno dell'1,99%

Il Nasdaq-100 dà il via agli scambi a 30.261,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno dell'1,99%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra una salita bruciante dell'1,99%, dopo aver aperto a quota 30.261,6.
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