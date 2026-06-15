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Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 2,21%
L'indice del listino high-tech USA esordisce a 30.289,97 punti
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15 giugno 2026 - 15.33
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Ottima performance per il Nasdaq-100, che tratta in guadagno del 2,21%, a quota 30.289,97 in apertura.
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