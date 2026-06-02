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Francoforte: Nemetschek sale verso 71,67 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Nemetschek sale verso 71,67 Euro
Brilla Nemetschek, che passa di mano con un aumento del 4,02%.
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