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Francoforte: andamento negativo per Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Nemetschek
Seduta in ribasso per Nemetschek, che mostra un decremento del 3,04%.
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