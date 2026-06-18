GOLD del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Nuovo spunto rialzista per il metallo giallo, che guadagna bene e porta a casa un +1,1%.
La situazione di medio periodo dell'oro resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4.433,4. Supporto visto a quota 4.269,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4.596,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)