Madrid: scambi negativi per Logista
(Teleborsa) - Sottotono il distributore logistico spagnolo, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di Logista è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Logista. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Logista evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,68 Euro. Primo supporto a 32,94. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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