Madrid: scambi negativi per Logista

(Teleborsa) - Sottotono il distributore logistico spagnolo , che passa di mano con un calo dell'1,83%.



La tendenza ad una settimana di Logista è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Logista . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Logista evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,68 Euro. Primo supporto a 32,94. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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