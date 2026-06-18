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Piazza Affari: frazionale rialzo per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 44.861,4 punti.
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