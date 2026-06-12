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Piazza Affari: senza freni il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: senza freni il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata brillante per il FTSE Italia All-Share Financials, che avanza a 42.008,59 punti.
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