Piazza Affari: in calo Buzzi
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nel settore del cemento, con un ribasso del 2,90%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Buzzi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Buzzi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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