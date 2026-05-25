Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento , che avanza bene del 2,79%.



Lo scenario su base settimanale di Buzzi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Buzzi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,14 Euro. Supporto visto a quota 44,72. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 45,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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