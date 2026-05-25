Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 2,79%.
Lo scenario su base settimanale di Buzzi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Buzzi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,14 Euro. Supporto visto a quota 44,72. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 45,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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