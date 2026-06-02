Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore del cemento , che presenta una flessione dell'1,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo studio di Buzzi presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 43,96 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 45,3. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 43,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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