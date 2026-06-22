Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46,64 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,39. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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