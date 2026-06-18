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Piazza Affari: scambi negativi per MFE B

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per MFE B
(Teleborsa) - Pressione sulla società media e di comunicazione italiana, che tratta con una perdita del 2,31%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di MFE B è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,693 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,613. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,773.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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