Piazza Affari: scambi negativi per MFE B

(Teleborsa) - Pressione sulla società media e di comunicazione italiana , che tratta con una perdita del 2,31%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di MFE B è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,693 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,613. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,773.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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