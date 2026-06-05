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Piazza Affari: scambi negativi per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per STMicroelectronics
Seduta in ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che mostra un decremento del 3,00%.
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