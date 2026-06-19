Milano 14:24
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Dow Jones 18-giu
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Londra 14:24
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Piazza Affari: scambi negativi per Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Reply
Rosso per la società di consulenza informatica, che sta segnando un calo del 2,75%.
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