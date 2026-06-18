Qnity Electronics, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Effervescente Qnity Electronics, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qnity Electronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qnity Electronics rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Qnity Electronics sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 173,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 162,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 183,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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