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Corning, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Corning, prevale lo scenario rialzista a New York
Brillante rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,42%.
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