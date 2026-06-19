Milano 18-giu
52.688 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 +2,48%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 18-giu
10.400 0,00%
Francoforte 18-giu
25.027 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,37%

Nikkey a 71.314,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,37%
Indice Nikkey +0,37% a quota 71.314,67 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```