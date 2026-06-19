Milano 12:10
53.098 +0,78%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 12:10
10.378 -0,21%
Francoforte 12:10
25.121 +0,37%

Cambi: euro a 184,848 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,848 yen alle 11:30
Euro a 184,848 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```