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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 296,37 punti.
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