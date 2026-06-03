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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Banks
Vendite diffuse sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 270,24 punti.
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