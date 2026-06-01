Milano 1-giu
0 0,00%
Nasdaq 1-giu
30.514 +0,60%
Dow Jones 1-giu
51.079 +0,09%
Londra 1-giu
10.339 -0,68%
Francoforte 1-giu
25.003 -0,40%

Eurozona: l'EURO STOXX Banks si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Banks si muove verso il basso
L'Indice bancario europeo crolla dell'1,56%, scendendo fino a 268,97 punti.
Condividi
```