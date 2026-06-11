Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili, con un rialzo del 2,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.213,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.239,7. Il peggioramento di Rheinmetall AG è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.196,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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