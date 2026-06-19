New York: in rally GE Vernova

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' industria di energia elettrica , che tratta in rialzo del 5,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a GE Vernova rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di GE Vernova sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.122,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.092. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.153,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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