New York: scambi al rialzo per Walt Disney

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il creatore di Mickey Mouse , che tratta in utile del 3,00% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Walt Disney più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dell'intrattenimento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 105,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 108,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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