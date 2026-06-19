New York: scambi al rialzo per Walt Disney
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il creatore di Mickey Mouse, che tratta in utile del 3,00% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Walt Disney più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dell'intrattenimento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 105,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 108,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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