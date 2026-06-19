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New York: scambi negativi per JP Morgan

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per JP Morgan
Seduta in ribasso per la società finanziaria con sede a New York, che mostra un decremento del 2,47%.
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