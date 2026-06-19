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PALLADIUM del 18/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,49% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.254,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.339,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.226,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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