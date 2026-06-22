Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno
Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 19 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 64.919. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 64.413. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 64.244.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)